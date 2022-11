Valeria Piazza muestra cómo lucirá en su boda: este es su maquillaje, vestido y bouquet

Valeria Piazza pasará a la fila de las casadas este 19 de noviembre. La conductora de TV subirá al altar junto a su novio de 12 años, Pierre Cateriano. A través de sus redes sociales, mostró cómo van quedando los últimos detalles, como su peinado, el maquillaje y los vestidos que usará.

Desde la noche anterior, la modelo está alojada en el exclusivo hotel Iberostar ubicado en Miraflores, donde recibió a su equipo de estilistas. “Llegó el momento”, escribió en una de sus historias de Instagram. Asimismo, develó que su vestido de novia es de la conocida marca española Pronovias, mientras que el del novio es del diseñador Yirko Sivirich.

También se puede observar diversos ramos de flores de parte de sus amistades. “Mañana será un día especial y brillarás más que nunca. Te amamos y estaremos siempre a tu lado”, se lee en una de las dedicatorias enviada por parte de su madre y amigas como María Paz González-Vigil, pareja de Jesús Alzamora.

Familiares y amigos enviaron arreglos florales a Valeria Piazza. Foto: Instagram/Valeria Piazza

Valeria Piazza se alojó en el hotel Iberostar. Foto: Instagram/Valeria Piazza

Valeria Piazza publica la primera foto de su maquillaje y peinado oficial. Foto: Instagram/Valeria Piazza

¡Llegó el día de la boda!

La Miss Perú 2016, Valeria Piazza amaneció con un delicioso desayuno al borde de su cama. “¡Es hoy! Finalmente, llegó el día”, escribió en otro clip. Las cámaras de “Estás en todas” la visitaron para conversar con ella y reveló no haber dormido casi nada de la emoción.

“Me he levantado a las 6 a. m., no puedo más. Creo que he dormido tres horas (...) Me pone muy nerviosa los votos, Pierre me leyó el primer párrafo y empecé a llorar. (...) Es la misma emoción que tuve con el Miss Perú, son días que marcan tu vida”, expresó emocionada.

Este 19 de noviembre Valeria Piazza pasa a la fila de las casadas. Foto: Instagram/Valeria Piazza

Valeria Piazza eligió una manicura francesa para su gran día. Foto: Instagram/Valeria Piazza

Valeria Piazza y Pierre Cateriano se comprometieron en 2017. Foto: Instagram/Valeria Piazza

La figura de América TV comentó a modo de primicia que usará tres vestidos: una para la ceremonia y otro para la fiesta. Para ello cuenta con más de cinco pares de zapatos en tonos claros y pasteles. Además, el detalle que llama la atención es el tocado de su peinado, un moño alto con decoraciones plateadas.

La elección del vestido de novia

El 6 de noviembre, Valeria Piazza eligió su vestido de novia al visitar el atelier de Pronovias en compañía de sus amigas más cercanas y su madre. “Ya no falta nada para el gran día, aunque no lo crean mi vestido recién lo vi en mi #SayYesToTheDress y fue mágico, fue tan emocionante que no pude evitar llorar”, escribió en su publicación.