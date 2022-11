Rodrigo Cuba sorprendió al brindar detalles de su relación sentimental con la chef Ale Venturo y se animó a contar sus planes a corto y largo plazo, así como también el hecho de volver a contraer matrimonio con su nueva pareja, con quien está próximo a convertirse en padre por segunda vez.

¿Qué dijo Rodrigo sobre su matrimonio con Ale?

Rodrigo Cuba brindó una entrevista al programa “Arriba mi gente”, en la que reveló detalles de su rol como padre y novio. Una de las preguntas del periodista era si había evaluado la opción de casarse con Ale Venturo.

Ante esto, el deportista confesó que aún no ha tenido esa conversación con su novia; sin embargo, dejó en claro que este paso en su relación sentimental no es algo relevante. “El tema de casarnos o no, no lo hemos tocado. Al final, yo estoy convencido de que el tema de casarse es un papel, un documento… Así que lo real es la convivencia, porque es como si estuvieras casado”, declaró Cuba.

Cabe precisar que el jugador del Sport Boys se casó por primera vez en el 2016 con Melissa Paredes y su matrimonió duró cinco años, hasta que en el mes de noviembre del 2021 se divorciaron.

‘Gato’ Cuba quiere tener más hijos

A puertas de convertirse en padre por segunda vez, Rodrigo Cuba también se refirió acerca de la posibilidad de agrandar la familia y expresó su deseo de tener otro hijo. El futbolista espera que sea un hombre.

“Estamos viendo, porque la verdad que los hijos no son dos, sino tres. No descarto poder buscar un (hijo) hombre. Lo estoy pensando todavía. No es una decisión fácil”, sostuvo.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba esperan un bebé. foto: Instagram