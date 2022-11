Dalia Durán aclara cena con John Kelvin y niega reconciliación: “No me importa lo que digan”

Dalia Durán es una empresaria cubana que ha surgido desde cero junto a sus hijos al separarse de su aún esposo John Kelvin porque la maltrató física y psicológicamente por muchos años. El hecho fue tomado por las autoridades peruanas, quienes encontraron culpable al cantante y lo enviaron a prisión por más de 1 año.

En realidad, el artista fue condenado a 21 años no solo por agresión, sino también por el delito de violación, que hace unas semanas se anuló y salió libre de acuerdo a la orden del juez. La derogación de su sanción causó la indignación de varios famosos, incluyendo a la madre de sus hijos, quien sufrió todo el abuso. Sin embargo, este 18 de noviembre se reunieron junto a su entorno más cercano, sorprendiendo a propios y extraños por ello.

¿Por qué Dalia Durán se reunió con John Kelvin?

La anfitriona Dalia Durán conversó con el diario El Popular para explicarle a detalle qué pasó con John Kelvin en la cena que tuvieron el pasado 18 de noviembre. Por ello, relató: “Efectivamente, nos reunimos como consta en los videos. Todo fue propiciado por Doris, quien es mi comadre y a la vez prima de John. Esto fue después de la diligencia en un centro de conciliación, donde fuimos a ver el tema del divorcio ”.

Además, continuó diciendo: “Pusieron las copas, pero yo tomé gaseosa. Tampoco estábamos los dos solitos, había en total cinco personas en la mesa. Al final cada uno se fue por su lado. No hemos quedado como amigos, no sé cuál es su número telefónico ”.

Dalia Durán asegura que no regresará con John Kelvin

La influencer Dalia Durán está muy segura de lo que quiere en su vida y no tiene nada que ver con John Kelvin por todo lo que vivió los últimos años. Por ello, hace caso omiso al escuchar las críticas de las personas que en algún momento le dieron la mano por su repentina salida con el artista.