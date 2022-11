Carlos Vilchez negó su salida de ATV. Después de que la presentadora María Pía Copello confirmó que conducirá un nuevo programa de espectáculos junto al actor de “JB en ATV” en América Televisión, el cómico salió al frente para negar que ha renunciado al canal 9 para dar el salto a América Televisión.

El artista también resaltó la buena amistad de años que tiene con Jorge Benavides, quien lidera el programa “JB en ATV”.

Carlos Vilchez niega trabajar con María Pía

El último 18 de noviembre la presentadora María Pía Copello anunció que conducirá un programa al mediodía junto a Carlos Vilchez y aclaró que ambos tienen “buena química y se llevan muy bien”.

Tras ello, el actor fue abordado por una reportera del programa “Magaly TV, la firme”, quien le preguntó acerca de los detalles de su salida de ATV, que se daría en los próximos días debido al nuevo programa con la exconductora de “Esto es guerra”, pero sorprendió al afirmar que no ha renunciado a ATV.

“ ¿En algún momento he dicho que me voy de ATV? No. Magaly lo ha dicho. Mientras yo no lo diga, todavía no me voy, yo estoy acá. Pertenezco al canal (…) No tenía por qué dar un paso al costado porque me tratan bien. Si me trataran mal, doy un paso al costado en una ”, expresó.

Vilchez agradecido con Jorge Benavides

Carlos Vilchez también aprovechó para resaltar la amistad que tiene con Jorge Benavides durante varias décadas y señaló que por respeto, el día que se retire de ATV lo va a anunciar él mismo.

“Estoy contento de estar con Jorge una amistad de 38 años, así nomás nadie la tiene, pero si yo cambio de camiseta, yo mismo lo voy a decir, me voy a encargar, te lo aseguro ”, comentó.