Yaco Eskenazi dispuesto a convertirse en conductor permanente de “EEG”: “No diría que no”

Yaco Eskenazi sorprendió al volver a “Esto es guerra”, pero como el nuevo presentador del programa, tras la ausencia de Johanna San Miguel. El modelo dijo sentirse agradecido por la oportunidad. “Siempre que vengo aquí me divierto. Es un tipo de conducción que tiene muchos matices, puedo sacar las cosas que llevo en lo más profundo de mi ser”, señaló.

Por otro lado, no rechazó la idea de quedarse permanentemente en el reality de competencia. “No me lo he planteado, me encanta el formato, lo he vivido desde su primer día. Es algo que no diría que no. Ahora tiene dos conductores que me encantan. El equipo está completo. Si necesitan un tercero, no habría problema ”, agregó.