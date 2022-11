Vania Bludau contenta de poder congelar sus óvulos: “¡Por fin!”

Vania Bludau es una influencer peruana que brilla en Estados Unidos con luz propia. La ex chica reality es ahora conocida por crear contenido para diferentes marcas. Estos últimos días, ha llamado la atención por su estadía en nuestro país, a donde suele venir por trabajo y para visitar a su familia.

No obstante, eso no es todo, sino que la modelo también llegó al Perú para someterse a un procedimiento muy común en las mujeres de la farándula que consiste en congelar sus óvulos y asegurar su maternidad en un futuro.

¿Qué dijo Vania Bludau sobre la intervención que se hizo?

Al igual que Flavia Laos, Alejandra Baigorria y Rosángela Espinoza, la modelo subió unas historias a su Instagram la noche del 17 de noviembre. Contó que, a la mañana siguiente, entraría a una clínica local para congelar sus óvulos después de que toda esta semana se sometiera a la estimulación ovárica como parte del proceso.

Hace unas horas, volvió a compartir un video del momento en que ya había entrado a la sala de cirugía para que los médicos hagan su trabajo. Por ello, expresó: “Ya estoy por fin aquí con todo el tema que me va a ayudar a recolectar estos óvulos tan deseados. Ya les voy contando en un rato más todo el procedimiento”.

¿Por qué Vania Bludau solo estuvo 3 meses en Alma Bella?

La bailarina Vania Bludau es recordada por su ingreso a los programas reality como “Combate” y “Esto es guerra”. Sin embargo, su inicio en el mundo de la fama fue cuando, en el 2013, se presentó en la agrupación musical Alma Bella, quien estaba a cargo de la cumbiambera Yolanda Medina.

Lo curioso de su contrato fue que solo duró tres meses y no más. Esto por una supuesta mala relación con la líder, quien, en uno de los aniversarios de la orquesta, detalló: “Yo la conocí limpiando la oficina, ordenaba los papeles. Ella vino por reemplazo de Michelle Soifer porque le negaron la visa, porque, si no, mi amor, no estarías aquí, en el medio. Para mí simplemente es una más”. Por su parte, la influencer negó haber tenido encuentros con ella.