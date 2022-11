Rodrigo Cuba quiere seguir agrandando la familia con Ale Venturo y tener un varoncito

A pesar de estar a punto de ser padre por segunda vez, Rodrigo Cuba todavía no piensa ‘cerrar la fábrica’. El futbolista reveló que ha considerado tener otro bebé.

En una entrevista, el ‘Gato’ Cuba contó que desea tener tres hijos y que podría buscar a un hijo hombre, con Ale Venturo.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba?

Sin dudarlo, Rodrigo Cuba habló de la etapa que está viviendo al lado de su novia Ale Venturo y contó que desean tener la parejita.

“Estamos viendo porque la verdad que los hijos no son dos, sino tres. No descarto poder buscar un (hijo) hombre. Lo estoy pensando todavía. No es una decisión fácil” , aseguró para el programa “Arriba mi gente”.

¿Rodrigo Cuba se quiere casarse con Ale Venturo?

Asimismo, también comentó sobre sus planes con Ale Venturo a futuro y le consultaron si habían considerado casarse.

“El tema de casarnos o no, no lo hemos tocado. Al final, yo estoy convencido de que el tema de casarse es un papel, un documento… Así que lo real es la convivencia porque es como si estuvieras casado” , declaró Cuba.

Además, reveló que ya tienen el nombre para su bebé que viene en camino: “(El nombre) lo ha elegido ella, es un nombre poco común, pero que nos gusta ambos”, afirmó el futbolista.