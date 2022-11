Rodrigo Cuba dedica tierno mensaje a Ale Venturo por su ‘cumple’: “Te mereces siempre lo mejor”

¡Más unidos que nunca! Rodrigo Cuba dejó en el pasado el polémico ampay que protagonizó con una misteriosa joven en Piura, y se enfoca en su relación con Ale Venturo, con quien formará una familia en los próximos meses tras la llegada de un nuevo bebé. Ahora, el jugador del Sport Boys deja en claro lo enamorado que está y le dedicó un tierno mensaje por su cumpleaños.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo también se disfrazaron en este Halloween 2022. Foto: Rodrigo Cuba/Instagram

La sorpresa de Rodrigo Cuba y Ale Venturo

A través de redes sociales, Rodrigo Cuba compartió varias imágenes de él junto a Ale Venturo. No obstante, eso no fue todo, pues al final de sus historias de Instagram publicó un video en el que le juega una broma a la futura madre de su segunda hija.

Además, se tomó unos minutos para escribir unas breves palabras a la empresaria por su cumpleaños. “Feliz cumpleaños, mi amor. Eres increíble y te mereces siempre lo mejor. Que todos tus deseos se hagan realidad , te amo demasiado”, redactó.

¿Rodrigo Cuba quiere más hijos con Ale Venturo?

Rodrigo Cuba se sinceró respecto a su situación actual con Ale Venturo, ya que dentro de poco recibirán a un nuevo integrante a la familia. Siguiendo esta línea, el jugador aclaró que, aunque no es algo que tengan planificado, le gustaría tener un varón con la fundadora de Nevera Fit.