¿Por qué a Pablo Villanueva le dicen ‘Melcochita’ y a quién le debe su nombre artístico?

Pablo Villanueva es una leyenda viva en el espectáculo nacional. Su carrera se remonta al año 1950 cuando inició una banda llamada Son Cubillas y el resto es historia. Ha tenido destacadas participaciones al lado de artistas de la talla de Johnny Pacheco, Willie Colón, Tito Puente, Celia Cruz, entre otros.

Compositor, cantante, sonero, actor y cómico, los talentos de Pablo Villanueva son tan llamativos como su divertido nombre artístico: ‘Melcochita’. Conoce, a continuación, el origen de este gracioso apelativo.

¿Por qué le dicen ‘Melcochita’ a Pablo Villanueva?

Si bien es cierto que ‘Melcochita’ comenzó con su trayectoria artística en la música, terminó rápidamente enamorado de la comedia. “ Como me dijo Tito Puente, (el humor) no se estudia, con eso se nace ”, dijo el humorista.

Villanueva hizo su debut como actor en la Peña Ferrando de Augusto Ferrando, donde obtuvo gran popularidad, al punto que también fue invitado a “Trampolín a la fama”. Este sería el punto de partida que le abriría las puertas de la televisión.

“ Ferrando me fue a ver. Yo tocaba batería, pero en el intermedio vacilaba, cochineaba. Me invitó a trabajar en la peña. Era una plata mejor. Y empecé a trabajar, pero acompañando a las estrellas. Tocaba timbal. Uno que imitaba se metió una tranca y no fue. “Don Augusto, yo creo que puedo hacer lo que hace él”, propuse. Entré por primera vez e imité a Daniel Santos. Y fue un golazo”, reveló el comediante.