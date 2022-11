Melissa anuncia que archivaron demanda por violencia contra su hija: “Existe justicia en el país”

Melissa Paredes anunció que el Ministerio Público archivó y decidió no formalizar una investigación en su contra por presunto maltrato hacia su hija de 5 años de edad. La noticia se conoce un día después de que también cerraran el proceso legal contra su exesposo Rodrigo Cuba por el presunto delito de indemnidad sexual contra la menor.

De esta forma, ambos podrían volver a convivir con su pequeña sin que ningún juez u ordenamiento los separe más.

PUEDES VER: Archivan denuncia contra Rodrigo Cuba por presunta vulneración de indemnidad sexual de su hija

Proceso contra Melissa Paredes queda sin efecto. Foto: Instagram

Melissa se pronuncia tras archivamiento de demanda

A mediados del presente año, la Fiscalía denunció a Melissa Paredes por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresión contra la mujer y los integrantes del grupo familiar - violencia psicológica, en agravió de su menor hija.

Ahora, la actriz señaló que el proceso fue archivado definitivamente y se mostró emocionada asegurando que en el Perú sí existe justicia.

“Por suerte, existe una justicia divina y también justicia en el país. Gracias a Dios hoy todo se está despejando, no hay nadie más poderoso que Dios en el mundo. A veces tienes que entregarle todas tus cargas a él y él solito soluciona y acomoda todo”.

Melissa Paredes

Melissa asegura que Gisela la ha ayudado a ‘renacer’

En esa línea, Melissa Paredes también aprovechó para agradecerle a la presentadora Gisela Valcárcel por darle la oportunidad de volver a aparecer en televisión y formar parte del programa “El gran show”, luego de varios meses de estar en el centro de la polémica debido a los problemas legales que protagonizaba con su exesposo Rodrigo Cuba.

“ El programa me ha permitido renacer como el ave fénix. A la hora que Gisela (Valcárcel) me da esta oportunidad, me da una nueva esperanza en la televisión. Yo pensé en dejar la televisión, en salir del país, y ella me dio ese empujoncito, ese: ‘Vamos, tú puedes’”, comentó.