Usuarios rechazan ingreso de María Pía a América TV y piden que no les quiten la novela “Rubí”

Vuelve a América Televisión. En la celebración de la preventa del canal 4, que se desarrolló el último 17 de noviembre, se confirmó que la presentadora María Pía Copello estará a cargo de un nuevo programa de espectáculos al mediodía que saldrá al aire el 2023.

La noticia de su ingreso al canal sorprendió al público. Algunos rechazaron la noticia y pidieron a América TV que no saquen del aire a la telenovela “Rubí” por el nuevo espacio de la exconductora de “Esto es guerra”.

María Pía confirma su ingreso a América

Horas después del anuncio de América TV, la misma María Pía Copello confirmó que conducirá junto a Carlos Vílchez un magazine que reemplazará a “En boca de todos” el próximo año.

“Contenta, emocionada. Es una mezcla de sentimientos. Tomo con mucha humildad el hecho de que piensen en mí para este proyecto de mediodía, aunque con miedo, pero no importa”, dijo para “América espectáculos”.

Es preciso resaltar que, hasta el momento, no se ha confirmado la fecha en el que el nuevo formato verá la luz.

Usuarios reaccionan por ingreso de María Pía

La noticia del retorno de María Pía a América TV rápidamente se difundió en diversas redes sociales. En Tiktok se compartió un video en el que aparecía la animadora dando un adelanto del magazine. Ante ello, usuarios rechazaron su ingreso y solicitaron que no saquen del aire a la novela “Rubí”, producción que reemplazó el espacio de “En boca de todos”.

“A Rubí ni me la cambien”, “María Pía es monce animando, mejor que siga ‘Rubí'”, “A Rubí no me lo saquen, sino ya no veo el 4″, “Ya, pero que la pongan después de ‘Rubí'”, ”Yo bien entretenida con ‘Rubí'”, “No me toquen a ‘Rubí'”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.