María Pía no teme críticas de Magaly y ‘Peluchín’ hacia su nuevo programa: “Es su chamba”

María Pía Copello regresará a la televisión con un nuevo programa en América Televisión. Dicho espacio será el reemplazo de “En boca de todos”. Por esta razón, Verónica Linares decidió entrevistarla en su canal de YouTube, y le preguntó sobre Magaly Medina y Rodrigo González, conocidos por criticar a cualquier personaje de la farándula.

“Magaly sabe y Rodrigo también que, cuando me tengan que criticar, lo van a hacer, ese es su chamba, yo no puedo intervenir y decirles que porque son mis amigos no me critiquen”, fue la repuesta de la excompañera de Timoteo. “Rodrigo, cuando me ha tenido que criticar, lo ha hecho y lo ha hecho muchas veces, y normal. Seguimos hablando normal y no pasa nada”, agregó.