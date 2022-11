María Pía Copello confirma que conducirá programa junto con Carlos Vílchez en América TV

María Pía Copello y Carlos Vílchez serán conductores de un nuevo programa del mediodía que se emitirá por América TV. La animadora reveló que el cómico de “JB en ATV” la acompañará en el espacio que reemplazará a “En boca de todos” el próximo año, 2023. De esta manera, confirmó los rumores acerca de este proyecto.

María Pía Copello feliz por volver a la televisión

Recordemos que, desde su salida de “Esto es guerra”, María Pía Copello no volvió a aparecer en la televisión peruana. Sin embargo, ahora se encuentra feliz porque volverá a reencontrarse con su público.

La influencer agradeció al canal por darle la oportunidad de trabajar en un programa que promete sorprender a los televidentes. “Contenta, emocionada. Es una mezcla de sentimientos. Tomo con mucha humildad el hecho de que piensen en mí para este proyecto de mediodía, aunque con miedo, pero no importa”, expresó en una entrevista para “América espectáculos”.

¿Qué dijo María Pía Copello sobre Carlos Vílchez?

Al ser consultada sobre Carlos Vílchez, María Pía Copello mencionó que le pareció espectacular que él sea su compañero de conducción debido a que disfruta del humor. Además, aseguró que tienen buena química.