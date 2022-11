La vez que Gian Marco se comparó con Paul McCartney: “Él no se toma fotos con nadie”

Gian Marco continúa en el ojo de la tormenta. El cantautor habló sobre las críticas que recibió por haber rechazado tomarse una foto con sus fans cuando se encuentran con él en la calle. El programa “Amor y fuego” difundió un fragmento de la entrevista que dio el artista peruano, hace unos meses, en la que se compara con famosos como Paul McCartney y Jim Carrey.

¿Por qué Gian Marco se comparó con Paul McCartney?

En el video, el periodista Carlos Orozco le pregunta si él manda saludos a sus seguidores. Gian Marco se mostró incómodo al explicar por qué no suele hacer ese tipo de demostraciones de cariño a sus fanáticos.

“Una cosa es que tú le mandes a alguien un saludo porque lo conoces, pero hay días en que te dicen ‘mándame un saludo’ y tú dices ‘no tengo ganas’ ”, expresó.

Luego, se refirió a la leyenda de The Beatles para justificar su reacción de mala manera con los fans. “ Paul McCartney no se toma fotos con nadie, no le gusta tomarse fotos. Si tú te encuentras a Paul McCartney en el aeropuerto y le pides una foto, no te la va a dar, pero te va a decir ‘conversemos’... No se toma foto porque se siente como un mono”, sostuvo.

También, se equiparó con el actor cómico Jim Carrey al argumentar su postura. “Jim Carrey dice que tomarse selfis es detener el tiempo, él tampoco se toma una foto contigo”, señaló.

Rodrigo González criticó las declaraciones de Gian Marco

Sobre las declaraciones que hizo Gian Marco al compararse con Paul McCartney, Rodrigo González criticó al cantante peruano y aseguró que debe acordarse que son los seguidores quienes pagan por sus conciertos.

“Él en su cabeza piensa que si Paul McCartney es así, Gian Marco también... Solamente justificaría una mala reacción si quien pide (la fotografía) lo hace con falta de respeto”, mencionó.