Gianella Neyra: “Hacemos otro tipo de entretenimiento”

Gianella Neyra confirmó que el magazín Arriba mi gente, continuará en la programación de Latina, para el 2023. “Estamos muy contentos, haciendo un programa distinto para toda la familia y continuamos el próximo año. Al finalizar el año iré a la playa que tanto me gusta en vacaciones y luego a seguir trabajando”.

¿La premisa siempre fue no hablar de la vida privada de otros?

Esa ha sido siempre la propuesta, desde un principio. Es un poco la apuesta del canal también. Presentar otra opción para que la gente pueda elegir o mirar lo que tenga ganas de mirar porque creo que mientras más opciones haya, más posibilidades hay para que la gente se enganche. Así que si la propuesta es hacer un entretenimiento divertido, buena onda y que pueda ser cercano a toda la familia. Nosotros hacemos otro tipo de entretenimiento.

Además del magazín matinal, la actriz y conductora, espera para el 2023 el estreno de Soltera, casada, viuda y divorciada, que filmó en julio pasado, bajo la dirección de Annie Alva Helfer. “Esperamos estrenarla el próximo año, en la primera mitad. La estamos produciendo con Gustavo Sánchez, así como lo hicimos en la película Medias Hermanas. Estamos en el primer proceso de armado de la película”, cuenta sobre la cinta, donde actúa al lado de: Katia Condos, Patricia Portocarrero y Milene Vázquez. La cinta nos presenta el reencuentro de cuatro amigas de la infancia, separadas por los años y la vida y, cada una, con distinto estado civil. Con ellas, veremos, además a: Diego Bertie, Rodrigo Sánchez Patino, Rodrigo Palacios y Giovanni Ciccia.

La actriz espera, también, llevar Mujeres sin Pito, espectáculo con Katia Condos, Almendra Gomelsky y Rebeca Escribens, fuera del país. “Nos ha ido lindo con ese show. Nació alrededor de la pandemia, donde no podíamos estar juntas, salir, no había aforo y dijimos ´Hagamos un show virtual’ y, de repente, se abrió el aforo de a pocos y empezamos a hacer presentaciones pequeñas y nos ha permitido ir a provincias y si Dios quiere el otro año será internacional. ¿Teatro? Hay varias cositas por suerte, hay trabajo y hay cosas que me gustan y emocionan que eso es lo más importante. Poder elegir cosas que te emocionen”.

Gianella, dio estas declaraciones durante la presentación de No Expiration Date, la nueva colección para la temporada de fin de año, de Velez, firma colombiana de cuero.