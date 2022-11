¿Fabio Agostini tiene planes de casarse? Esto dijo el modelo canario

¿Se acabó el amor? Fabio Agostini se pintaba más enamorado que nunca de la personal trainer brasileña Gabrieli Moreira, incluso, oficializó su relación en el programa “Esto es guerra”, en el que lucieron el uniforme de los combatientes. Sin embargo, toda esa magia llegó a su fin tras las declaraciones del modelo.

En los casi tres meses que duraron juntos, la ahora expareja mostraba en sus redes sociales los detalles, tiktoks y viajes que tenían juntos, siendo su último destino Cusco. Ahora, el canario se encuentra nuevamente soltero y piensa seguir así por tiempo indefinido.

En una entrevista con “Más espectáculos”, Agostini dio detalles sobre su separación. “Se estaba enfriando por culpa mía, no estoy para dar explicaciones, estoy tranquilo, estoy soltero (…) Estoy en un momento de mi vida que quiero estar soltero y ya”.

Fabio Agostini presentó a Gabrieli Moreira en "Esto es guerra". Foto: composición LR/captura de América/Instagram

En esa misma línea, no dudó en halagar a la joven y lamentó que el reality de América TV no la haya fichado. “Es una chica que vale oro, no sé por qué no ha ingresado a ‘Esto es guerra’, tiene todas las cualidades, pero no, hemos terminado”, sostuvo y también comentó qué piensa del matrimonio.

¿Fabio Agostini se quiere casar?

El ‘Lord’ Fabio Agostini aseguró que sí cree en el compromiso, pero resalta que nunca contraería nupcias y coloca como ejemplo a sus progenitores. “Yo no me voy a casar en mi vida. Mis padres no se han casado y al día de hoy se quieren y se aman. Lo máximo su relación”.

El modelo canario anhela conseguir a su alma gemela tal como lo hicieron sus papás. “Siguen viajando juntos y se aman hasta el fin de los días. A mí no me hace falta un cura para jurarme amor eterno, eso se demuestra con los hechos y con el respeto. Así soy yo. Ahora estoy en esta etapa de mi vida en la que quiero estar soltero, ya habrá momento para lo otro”.

PUEDES VER: Fabio Agostini coquetea con Rosángela Espinoza tras rumores de ruptura con su novia brasileña

Tenían planes para Año Nuevo

Antes de anunciar su ruptura, Fabio Agostini había mencionado que viajaría a Río de Janeiro, Brasil, para pasar junto con Gabrielli Moreira las fiestas de fin de año. Incluso, aseguró que se proyectaba a futuro con ella.

“Vino el viernes, se fue el lunes, fue todo muy intenso, conoció mucho. Hablamos todos los días, Navidad y fin de año voy a pasar allá, me voy el 21, ya tengo los pasajes”, dijo el pasado 13 de septiembre.