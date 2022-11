Daniel René y Adolfo Aguilar estuvieron en un romance que duró más de cinco años. El también actor peruano fue el primero de los dos en revelar la unión pasada. Posteriormente, lo hizo el cantante nacido en Texas, Estados Unidos, en una entrevista.

Ambos artistas, que actualmente ya han revelado su homosexualidad, tuvieron un amor incondicional. Conoce a continuación cómo fue su historia de amor y las razones que habrían orillado a que culmine su vínculo.

¿Cómo fue la historia de amor entre Daniel René, exmiembro de Menudo, y Adolfo Aguilar?

Adolfo Aguilar, en un primer momento, habló sobre una relación que había tenido por más de cinco años con un exintegrante de Menudo, cuando fue invitado al programa “Amor y fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, pero no reveló de quién se trataba.

Ello cambió en una entrevista que tuvo para el canal de Christopher Gianotti, en su secuencia “Preguntas que arden”. Allí dio a conocer la relación que había tenido con el cantante Daniel René. En la conversación no dudó en afirmar que se había llevado grandes recuerdos del vínculo que mantuvieron.

“Soy de relaciones largas. Con René estuve casi cinco años, una relación hermosa, linda. Un tipo maravilloso, talentosísimo. Es conductor del programa “La noche”, que lo graba en México y se ve en Estados Unidos en diferido. Además, es conductor de un programa muy popular de HBO que es hecho para los Grammy. Entrevista a todos los ganadores de los Grammy”, indicó Aguilar.

Adolfo Aguilar y Daniel René, exmiembro de Menudo. Foto: composición LR/captura/Instagram/@danielrenemusic/@danielrenemusic

En cuanto a Daniel René, reveló con nombre y apellido que había estado con Adolfo Aguilar durante una entrevista para Telemundo. En su caso, confesó que tuvo que mantener oculto su vínculo sentimental con Aguilar debido a que aún no hacía pública su homosexualidad.

El exmiembro de Menudo señaló que, pese a tener una relación heterosexual antes de estar con Adolfo Aguilar, solo se había enamorado genuinamente del conductor de TV peruano.

“Me enamoré por primera vez con un peruano, presentador de televisión, Adolfo Aguilar, casi seis años. Igual, durante una relación muy bella, no me supe amar ni aceptar a mí mismo”, precisó Daniel René.

¿Por qué habrían terminado Adolfo Aguilar y Daniel René?

Aunque ambos artistas no han revelado pública y exactamente las causas de su ruptura, hay algunas coincidencias que develarían el porqué de la separación. Adolfo Aguilar, en el mismo diálogo para el canal de Christopher Gianotti, reveló que le había sido infiel a una de sus parejas.

Lo que hace presumir que se podría tratar de Daniel René es que Aguilar mencionó que se trataba de la persona con la que había estado más de cinco años. También confesó que, pese a ser perdonado, él traicionó la confianza de quien quería volviendo a “sacar los pies del plato”.

“Sí, fui infiel, y de hecho por eso terminó mi última relación de cinco años. Y me dejó. Fue por la baja autoestima. Necesita alguna aprobación por algo. De esto estoy muy arrepentido, pero no es una cosa que yo pudiera controlar en ese momento. Sufrí mucho porque estaba superenamorado, pero no podía cómo no sacar los pies del plato. Me perdonó, pero volví a hacerlo”, puntualizó.