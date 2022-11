Accidente en aeropuerto Jorge Chávez: cantante folclórica Jaqueline Puente es una de los heridos

El lamentable accidente aéreo que se reportó este 18 de noviembre en el aeropuerto Jorge Chávez dejó dos bomberos aeronáuticos fallecidos y varios heridos. Entre los pasajeros afectados por este siniestro se encontraba la cantante folclórica Jaqueline Puente Chavarría y su equipo de trabajo. Producto de las heridas, la artista tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital cercano para ser atendida.

Jaqueline Puente entre los heridos

En comunicación exclusiva con La República, el esposo de la cantante, Omar Cervantes Alvarado, confirmó que él se encontraba junto a Jaqueline Puente y varios músicos de su orquesta a la espera que el avión despegara hacia la ciudad de Juliaca para brindar un concierto que tenían pactado para la noche del 18 de noviembre.

“Nos encontrábamos en el avión esperando a que despegue cuando ocurrió el siniestro de un momento a otro. El humo empezó a entrar por el pasadizo, todo estaba negro y los pasajeros empezamos a caminar por el pasillo. Jaqueline no se percató y chocó con un asiento en la parte frontal ”, sostuvo. “Otros pasajeros que no tenían el cinturón puesto la han tenido más difícil”, acotó.

¿Cuá es el actual estado de Jaqueline?

Tras lo ocurrido, Cervantes detalló que Jaqueline Puente fue derivada junto a él hacia el hospital Bellavista en el Callao, donde la artista se encontraba recibiendo atención médica.

“Su estado es que aspiró el humo que entró al pasillo de los pasajeros. Inhaló el humo por la garganta, se chocó con un asiento y tiene golpes en la frente, codos, cabeza y en la muñeca” , dijo el también manager de la artista.

No obstante, detalló que las heridas de la intérprete no han sido graves. “Gracias a Dios no ha sido nada malo, ella está siguiendo un chequeo general para que la vean“, acotó.