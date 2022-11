Vivian Baella sorprendió al ganar su primera competición de fisicoculturismo a inicios de noviembre. La joven, que en el pasado integró la selección peruana de vóley, hizo el anuncio en sus redes sociales y señaló estar orgullosa de esta nueva etapa en su vida.

No obstante, esto ha generado que en las últimas semanas la deportista reciba diversas críticas. Ante estas, ella ha salido a responderle a sus detractores.

Vivian Baella gana concurso de fisicoculturismo

En su cuenta de Instagram, Vivian Baella expresó su emoción al obtener su primer logro en esta disciplina que ahora practica.

Según la exvoleibolista, escogió este deporte porque se adecuaba a su estilo de vida.

“Campeona absoluta del Bikini Fitness Copa del Inca Cusco 2022. Cuando d ejé de jugar voleibol siempre quise encontrar un deporte que se adecúe a mi estilo de vida, pero que también me encante. En este camino y tratando de llevar una vida saludable, entre el gym y buena alimentación, encontré el fisicoculturismo y me encantó”, dijo al inicio de su texto.

Vivian Baella en torneo Bikini Fitness 2022. Foto: Instagram

Deportista responde a sus detractores

Ahora, la deportista Vivian Baella se presentó en el programa “Arriba mi gente” para hablar acerca de la rigurosa dieta a la que debe someterse para participar en los campeonatos y aprovechó para responderle a aquellos que la critican en redes sociales.

“He tratado de ser lo más caleta posible, no le comentaba a nadie porque ya sabía que iban a venir comentarios y más que todos son los hombres, es increíble, ellos son los que me decían: ‘Ay, no, ¿qué te has hecho?’” , dijo.

Ante esta situación, Baella aclaró cuál es su actuar frente a las críticas: “No quiero llenarme de mala energía, lo que hago es bloquear y no me hago problema, yo bloqueo”, acotó.