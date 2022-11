¡Confirmado! Son Tentación armará la rumba en la boda de Tilsa Lozano: “Haremos un súper repertorio”

Tilsa Lozano y Jackson Mora unirán sus vidas en matrimonio el próximo 25 de noviembre en un evento privado. Hasta el momento, se revelaron detalles como la lista de regalos, el precio de sus aros de matrimonio y ahora también se conoce a los artistas que armarán la fiesta en el evento.

Paula Arias, líder de Son tentación, confirmó que su agrupación estará presente en el día especial de la jurado de “El gran show” y tocarán por una hora y media populares temas como “Tu falta de querer” y “Sin pijama”. Asimismo, la salsera mencionó que cantarán varios géneros musicales.

“Estoy muy contenta y agradecida con Tilsa por confiar en Son Tentación para este día tan especial. En el show que será de hora y media, no solo tocaremos salsa sino diversos géneros como merengue, temas clásicos y actuales, en general, será un repertorio variado para que los novios y sus invitados se diviertan”, reveló.

¿Tilsa Lozano se casará con bienes separados?

La exvengadora está segura de que el deportista Jackson Mora es el amor de su vida y no ve la hora de subirse al altar; sin embargo, acepta que aún hay varios pendientes como decidir si se van a casar con bienes separados o mancomunados.

“La verdad que nunca lo hemos hablado, no hemos tocado el tema, si me quiere decir algo, que me lo diga de una vez. Le queda poco tiempo”, dijo a Trome. Asimismo, mencionó que desea mudarse pronto. “Esta es una casa alquilada hasta definir el tema de la compra y a dónde nos vamos a ir”, agregó.

Tilsa Lozano contraerá matrimonio con Jackson Mora en noviembre. Foto: composición LR / Instagram

¿Cuánto costaron sus aros de matrimonio?

“Magaly TV, la firme” reveló en un reportaje la suma que gastó la pareja para obtener sus aros de matrimonio. La argolla de Jackson Mora costó 1.950 dólares, mientras que la de Tilsa Lozano está valorizada en 1.570 dólares.

“Son unos aros clásicos, normalmente no son caros, a menos que tengan brillantes incrustados”, expresó Magaly Medina, confirmando que el boxeador desembolsó 3.500 dólares para complacer a la exmodelo.