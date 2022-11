Rodrigo González critica a Pedro Loli por mostrar todos sus lujos: “A la hora de pagar, hay austeridad”

¡Indignado por la austeridad del artista! Rodrigo González no se quedó callado luego de enterarse, a través de un reportaje, por qué el Poder Judicial le aceptó la demanda a Fiorella Méndez para aumentar la mensualidad que le pasa el cantante Pedro Loli al hijo que tienen en común.

Al parecer, el integrante del Grupo 5 no ha llegado a un buen acuerdo con su expareja, quien busca lo mejor para su pequeño. Por ello, la comunicadora le está exigiendo legalmente que contribuya con el monto que acordado, ya que le estaría dando menos dinero.

¿Qué dijo Rodrigo González de Pedro Loli?

Ante la noticia, los presentadores de “Amor y fuego” comentaron su postura respecto a Pedro Loli y Fiorella Méndez y le mostraron su apoyo a la comunicadora. Gigi Mitre aclaró que el cantante sí le designa una mensualidad al pequeño; sin embargo, lo que está exigiendo la exproductora de “La banda del Chino” es 6.000 soles.

Por su parte, Rodrigo González criticó duramente al cumbiambero: “Se la ha pasado viajando y tampoco lo veo yo muy (ajustado de dinero)... Además, tienen la costumbre de publicar los lugares que visitan, dónde van, a dónde salen, qué se compran, y a la hora de pagar les entra la austeridad ”.

Fiorella Méndez demanda a Pedro Loli y afirma que velará por el bienestar de su hijo

El programa “Amor y fuego” conversó con la periodista Fiorella Méndez para saber cómo estaba llevando el proceso legal con el que le pretende exigir a Pedro Loli que le pague el monto que su hijo gastaría mensualmente, ya que le deposita menos de esta cifra.