¿Pamela no quiere que Christian haga escenas de besos en “Maricucha 2”? Esto dijo el actor

Christian Domínguez hizo su regreso triunfal al mundo de la actuación con “Maricucha 2″. El intérprete creyó que nunca más volvería a participar en una serie de televisión debido al escándalo de infidelidad que protagonizó con Isabel Acevedo.

El exintegrante de Hermanos Yaipén regresó a la pantalla chica después de cinco años. Él le dará vida a Vicente, el hermano de Maricucha.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

El cumbiambero reveló que estaba viviendo uno de sus mejores momentos amorosos con su pareja, Pamela Franco. Sin embargo, salió a aclarar los rumores que decían que la madre de su última hija le había prohibido que llevara a cabo escenas de besos en la novela.

“ Ella sabe, ella me preguntó cómo era esto... cómo era el tema de los besos (...) La gente piensa que son cosas que pueden suceder, que te puedes confundir, pero es un trabajo y ella, sabiendo eso, lo tiene claro” , explicó Domínguez en “Más espectáculos”.

Pese a esto, el conductor de “América hoy” admitió que lo que verdaderamente le molesta a Pamela es que realice cualquier tipo de comentario sobre su exnovia Isabel Acevedo y que le ha pedido que no mencione el tema en público.

“(¿Te prohibió que hablaras de Isabel?) Fuera de prohibir, por experiencia, hay cosas que ya no se puede opinar ni siquiera a favor. Hasta algo positivo te causa notas (si invitan a Isabel al estudio, ¿estarías aquí?) La verdad no, no solo por mí ”, manifestó Christian.

Christian Domínguez opinando sobre las infidelidades en "América hoy". Foto: composición/ La República/ captura de América TV

Michelle Alexander se ‘resintió’ con Christian Domínguez tras ampay con ‘Chabelita’, afirma “AYF”

El regreso de Christian Domínguez a las teleseries peruanas de América TV ha causado sensación entre los televidentes, quienes esperaban verlo trabajando bajo el mando de Michelle Alexander. Este jueves 17 de noviembre, “Amor y fuego” recordó cuáles fueron las declaraciones de la productora cuando el cumbiambero salió de “Mi amor el huachimán” tras el ampay con Isabel Acevedo.

“No, porque está muy feo. Tiene que hacer un contrato con algunos puntos de que no mire a ninguna de sus compañeras. Por ahora no tengo ningún plan con él, no hay personaje para él”, fueron las expresiones de Michelle Alexander frente a las cámaras de “Amor y fuego” en el año 2019.