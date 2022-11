Karla Tarazona sobre John Kelvin: “Está utilizando a todo el mundo para lavarse la cara”

La polifacética presentadora de televisión Karla Tarazona sorprendió al mostrarse muy mortificada en la emisión de su programa “D’ mañana” al referirse a las imágenes que están circulando en las que el cantante John Kelvin se luce junto con sus hijos, luego de estar más de un año en prisión por los delitos de violencia física y sexual en perjuicio de su expareja, la modelo Dalia Durán.

Asimismo, fue secundada por los coconductores del espacio televisivo matutino, Adriana Quevedo y Kurt Villavicencio, quienes se vieron sorprendidos al conocer que el artista está próximo a lanzar su tema “Amor en prisión”, que estaría dedicado a su nueva novia.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre John Kelvin?

Karla Tarazona no se guardó nada al conocer que John Kelvin publica fotografías con sus pequeños en pleno proceso de retomar su carrera artística.

“ Basta de querer limpiarle la cara por el simple hecho que aparece en una foto con sus hijos o agarrándoles la mano. La gente no tiene que olvidar lo que ha hecho John Kelvin . Las personas podemos cambiar, pero no cambiamos de la noche a la mañana. No hay que ser hipócritas, no hay que utilizar a unos niños para decir que estás cambiando . No olvidemos que esta persona (John Kelvin) fue condenada por agredir a una mujer y por darle semejante golpiza. Que le pida perdón a Dalia (...)”, manifestó visiblemente incómoda.

Karla Tarazona recomienda terapia a John Kelvin y Dalia Durán

En esa misma línea, la conductora recomendó a la expareja acudir a terapia para manejar sus problemas adecuadamente y llevar una buena relación de padres por el bienestar de sus cuatro hijos.

“Ambos tienen que seguir con una terapia psicológica para sanar sus heridas y por el bienestar de esos niños. Me parece perfecto que (Dalia y John) quieran llegar a una conciliación (por sus hijos), me parece bien que ella busque asesoría y ayuda, pero ambos deben pensar en la salud mental de esas criaturas. Hay que sanar corazones y su salud mental porque esos niños sufrieron durante mucho tiempo. Vieron cosas que no debieron ver y eso no sale tan fácil de sus cabecitas ”, sostuvo.

A este pedido, se sumó una queja de la presentadora de televisión con respecto a los músicos que están apoyando al cantante en su relanzamiento musical.

“Está utilizando a todo el mundo para lavarse la cara, pero no puede hacerlo tan fácilmente. Para mí, no existe este señor”, declaró.

En desacuerdo con última canción de John Kelvin

La también conductora del espacio matutino Adriana Quevedo no se quedó atrás y, aunque entiende que el artista debe retomar su actividad laboral para mantener a sus pequeños, considera que una canción dedicada a una nueva pareja tras los lamentables sucesos que protagonizó, no es la mejor manera.