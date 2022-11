Usuarios critican contenido de “JB en ATV” tras renovación de contrato: “El programa se ha estancado”

Jorge Benavides es uno de los cómicos más importantes del país. A lo largo de los años ha presentado diversos programas en la pantalla chica que han sabido calar en el público peruano. Actualmente, se mantiene vigente con “JB en ATV”; sin embargo, se desconocía si continuaría en el 2023. Recientemente, el cómico confirmó que su show se mantendrá.

Esta noticia fue confirmada el 15 de noviembre a través de una publicación en sus redes sociales, en la que sale posando junto al productor Ney Guerrero y el gerente de directorio Marcello Cúneo. “¡Gracias ATV por confiar un año más en mi trabajo y sobre todo gracias a ustedes, mis seguidores, por hacer posible esta renovación! ¡Mil gracias! JB”, escribió.

Rápidamente, se generó un debate en los comentarios, pues, mientras varios fans aplaudían la continuidad de “JB en ATV”, otros usuarios reclamaban al intérprete de la Tía Gloria que su trabajo se había “estancado” y que estaba lleno de “humor barato”. Incluso, pedían el regreso de recordados cómicos como Felpudini, Alfredo Benavides o que se una con Carlos Álvarez.

Jorge Benavides ingresó a ATV luego de dejar "El wasap de JB" de Latina. Foto: composición LR/ instagram/ Jorge Benavides

Usuarios se pronuncian

“¿Cuándo con Carlos Álvarez?”, “El programa se ha estancado, no es ni la sombra de lo que era”, “¡Qué regrese el tío Felpudini, Alfredo B. y Álvarez!”, “Dejé de verlo, es siempre de lo mismo”, “Usa esa gran cabeza, mi estimado JB. Todos los sábados los mismos sketches. Vamos, JB, eres lo suficientemente genial para notarlo y tomar un giro en beneficio del programa y de los que dejamos de verte de manera seguida debido a lo mismo de siempre ... Éxitos y saludos”, se lee en alguno de los comentarios.

Los fans de Jorge Benavides le pidieron reconsiderar contratar a los cómicos Rodolfo ‘Felpudini’ Carrión, su hermano, Alfredo Benavides e incluso asociarse nuevamente con Carlos Álvarez tras los rumores de que su amigo y compañero Carlos Vílchez se irá a América TV para conducir un programa de medio día. “Vilchez se irá, ahora es el momento de unirse con Álvarez para romper en rating”, “Está aburridísimo y lleno de humor barato y chabacano. El programa era bueno, ahora parece que ni guion hay”, añadieron.

Cibernautas piden un cambio en el contenido de "JB en ATV". Foto: Instagram/Jorge Benavides

Usuarios afirman que el contenido de Jorge Benavides se "estancó". Foto: Instagram/Jorge Benavides

Jorge Benavides se quiebra al recordar a la paisana Jacinta

El polémico personaje de Jorge Benavides fue cancelado en su totalidad luego de que el Poder Judicial prohíba su difusión por las denuncias de Cecilia Paniura, Rosa Supho, Martha Quispe y Rosalinda Torres, quienes acusaban a la paisana Jacinta de atentar contra los derechos a la dignidad humana y discriminar a las mujeres andinas.

En un reciente reportaje de “Día D”, el cómico recordó cómo era personificar este personaje. “Cuando yo entraba al escenario todo el coliseo se levantaba y se me caían las lágrimas, no sabes la emoción que sentía de ver a familias aplaudiéndome, emocionándose de ver a la paisana Jacinta. Eso no lo han sentido las ONG que me atacan”, dijo entre lágrimas.

No obstante, el racismo que se perpetuaba con la caracterización del personaje, así como el de ‘El Negro Mama’, también cancelado, fueron motivos para que dejaran de ser interpretados.