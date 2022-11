Maquillador afirma que Gian Marco habría irrumpido en el compromiso de Claudia Moro: “Se iba a casar”

¡No se calló nada! Martín Catalogne, reconocido maquillador peruano, reveló haber conocido a Gian Marco Zignago y aseguró no sentirse sorprendido con el mal trato del compositor con el reportero de “Amor y fuego”. Asimismo, dio detalles del inicio de la relación que mantuvo con Claudia Moro, madre de sus tres hijos.

El estilista respondió las preguntas de sus seguidores en su canal de YouTube, donde alberga 1,15 millones de suscriptores. “Me han preguntado por el caso de Gian Marco, que ha tenido problemas con la prensa y como yo tengo el disgusto de conocerlo personalmente y tengo opiniones sobre él, me preguntan un montón”, comenzó diciendo.

Detalles de su relación matrimonial con Claudia Moro

“¿Qué piensas del divorcio de Gian Marco?”, preguntó un usuario. Martín Catalogne comenzó deseando felicidad a ambas partes para luego especificar cómo conoció a Claudia Moro y precisar que “se portó mal” con su familia.

“Conozco a su exmujer porque fue novia de mi primo hermano por casi 8 años, desde la secundaria. Ella, Claudia, era como parte de nuestra familia y no quiero entrar en detalles porque es algo personal y ella tiene hijos, pero ella no se portó muy bien. Cuando conoció a Gian Marco... Mi primo y ella se iban a casar, tenían prácticamente todo comprado y hubo un cambio de planes”, sostuvo.

En esa misma línea, Catalogne considera al artista nacional como una persona “déspota” por las experiencias que tuvo con él. “A mí no me sorprende (su actitud) porque lo conozco porque cuando yo volaba, la exenamorada de mi primo éramos del mismo grupo de amigos de tripulantes. He convivido un poco con él, no es un tipo simpático, él se vende muy bien en cámaras, pero en persona es otra cosa. No trata para nada bien a sus fans, me parece creído, déspota, desconsiderado, malagradecido, son opiniones mías, no todo lo que brilla es oro”.

Gian Marco habría decepcionado a sus fans con su actitud

En otra parte del video, el estilista Martín Catalogne aconseja a Gian Marco cambiar su actitud y tratar de mejor

las personas, en especial a sus fans, pues algunos de ellos se habrían “desilusionado” por su forma de responder cuando le pedían una foto o algún detalle cada vez que se lo encontraban en la calle.

Gian Marco fue criticado en redes sociales por su inesperada respuesta al ser entrevistado por "Amor y fuego". Foto: captura Willax