Brunella Horna asegura que Richard Acuña está molesto con ‘Giselo’ por burlas sobre su físico

Brunella Horna y Edson Dávila suelen hacerse todo tipo de bromas en cada edición de “América hoy”, pero la conductora recientemente aclaró una incomodidad con su compañero. Resulta que Richard Acuña está bastante incómodo con ‘Giselo’ debido a que este suele burlarse en reiteradas ocasiones de su físico. Esto lo confirmó la propia empresaria, quien hasta reveló que tuvo que ‘hacerle el pare’ al presentador.

“Es bien faltoso, es algo que yo se le había dicho en el camerino, le dije: ‘Por favor, no toques a mi novio, no me gusta que lo toques tanto’, pero sigue, obviamente le tuve que ‘hacer el pare’”, dijo Brunella. “Claro que le molesta, cómo le va a divertir que digan algo que no es verdad. Obvio, le molesta. Me dice: ‘Yo acepto y respeto tu trabajo’, pero está detrás de esto”, agregó. VIDEO: América TV