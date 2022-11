¿Por qué ‘Peluchín’ se disculpó con Yordy Reyna tras ampayarlo en una conocida discoteca en Lima?

El programa televisivo “Amor y fuego”, espacio que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre de lunes a viernes, emitió unas imágenes en las que enfoca al jugador nacional Yordy Reyna asistiendo al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional y posteriormente a una discoteca en Lima.

En la promoción del ampay, el magazine de Willax Televisión tituló la nota de la siguiente manera: “¡Atención, Reynoso! Mañana juega la selección, pero parece que Yordy Reyna prefiere concentrarse en una ‘salsoteca’”. Sin embargo, la nota daría un giro inesperado para el programa y el popular ‘Peluchín’ tuvo que hablar al respecto.

¿Por qué Rodrigo González se disculpó con Yordy Reyna tras ampayarlo en una conocida discoteca en Lima?

Un bochornoso momento pasó Rodrigo González tras presentar un ampay que involucró a Yordy Reyna sin contextualizar la situación deportiva del exjugador de Alianza Lima.

El conocido presentador televisión tuvo que pedir disculpas al delantero nacional porque el enfoque de la nota señalaba que Reyna se encontraba de ‘juerga’ pese a estar convocado a la selección. No obstante, fue un dato errado, ya que el jugador no ha sido parte de la lista final de convocados por Juan Reynoso.

“No está Yordy. ¿Cuándo presentaron la lista? Hace dos días. Están convocados Bryan Reyna y Paolo Reyna. Ok, entonces la nota no era como se tituló. Tenemos que hacer la aclaración porque él está de vacaciones, no está convocado y puede salir si quiere”, expresó el conductor.

En principio, Reyna llegó al Perú para participar en el microciclo de la selección, y así lo hacía hasta hace unos días. Sin embargo, su nombre no apareció en la lista final para los amistosos internacionales que va a disputar la Blanquirroja.