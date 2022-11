Patricia Barreto se disculpa con reportero de “Amor y fuego”: “Para mí es nuevo esto”

El nombre de Patricia Barreto volvió a ser protagonista de los principales portales de entretenimiento en el Perú tras el estreno de la segunda temporada de “Maricucha”. Sin embargo, otro hecho reciente que generó polémica. Este estuvo directamente relacionado con la actriz, que protagonizó un impasse con un reportero de “Amor y fuego” que la abordó a las afueras de la fiesta por el estreno de la mencionada novela.

Esta respuesta generó la molestia de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes lamentaron este tipo de conducta y hasta la compararon con Gian Marco, quien tuvo un episodio parecido. Sin embargo, por la noche de este miércoles 16 de noviembre, la propia intérprete se pronunció al respecto y se mostró junto al hombre de prensa para hacerle llegar las disculpas del caso.

Patricia Barreto se disculpa con periodista de “Amor y fuego”

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Patricia Barreto grabó un video al lado de Miguel Cabellos, integrante de “Amor y fuego”, para explicar lo sucedido. La actriz aseguró que aún no sabe manejar el asedio de la prensa de espectáculos y también agradeció la buena onda de Peluchí y Gigi.

“Mis amigos de ‘Amor y fuego’ me han sorprendido saliendo de grabar. Miguel, recién nos estamos conociendo, recién estoy entrando al tema la farándula, y quería pedirte las disculpas del caso. Para mí es nuevo esto. Me sentí un poco abrumada con la insistencia de las preguntas, pero no estuve a la altura”, inició.

“La gente de mi comunidad sabe cómo soy y ahora la vamos a pasar superbién. Quiero aprovechar en mandarle un saludo a Rodrigo y Gigi. Gracias por la buena honda siempre. Me mandaron el video y muchas gracias por todo”, añadió.

Sernos cancelaron fiesta de estreno de “Maricucha 2”

Tras el estreno del primer capítulo de la segunda temporada de “Maricucha”, el elenco se reunió en un local de Barranco para celebrar esta fecha especial. Sin embargo, los vecinos se quejaron de la bulla y llamaron a miembros de serenazgo, los cuales optaron por detener esta reunión.