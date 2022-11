Magaly Medina es una de las figuras más resaltantes en el mundo de la farándula peruana. Hoy en día, la conductora de “Magaly TV, la firme” da mucho de qué hablar por sus sonados ampays, pero también por los altercados que protagoniza con los integrantes de su equipo de producción frente a cámaras.

En reiteradas oportunidades, la figura de ATV les ha llamado la atención a sus trabajadores, ya sea porque mostraron el video o la foto incorrectos o porque se equivocaron al emitir un informe.

PUEDES VER: Magaly Medina y todas las veces que se ha enfurecido con su equipo de producción por fallas técnicas

¿Qué le dijo Magaly Medina a su equipo de producción?

Durante la transmisión de “Magaly TV, la firme” del miércoles 16 de noviembre, Magaly perdió la paciencia y les envió una fuerte advertencia a sus colegas.

“La falta de profesionalismo de algunas personas hace que yo tenga que estar dando la cara y pasando estas vergüenzas. (…) La gente que no trabaja a mi ritmo y que no se siente responsable por rendir a un público, yo creo que las puertas del programa están abiertas. Gracias. Hice mi memo al aire”, aseveró.

Las críticas contra Magaly Medina

Ante lo sucedido, una gran cantidad de usuarios cuestionaron la actitud de Magaly Medina. Muchos opinaron que el sermón a su producción debió realizarse detrás de cámaras.

“Tienes escasez de personal porque todos se te van, no te soportan”, “Qué feo trabajar con ella. Un líder no humilla en público, (sino que) alienta, impulsa y visiona”, “Qué pena por ti, Magaly, te hacen falta unas clases de liderazgo, porque una líder no llama la atención en público”, “Ridícula esta mujer... Muy pronto te quedarás sin producción”, “Magaly, los trapitos sucios se lavan en casa.... Respeta a tu equipo de producción. Si tienes que llamarle la atención, (hazlo) en privado”, fueron algunos de los comentarios.