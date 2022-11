¿Por qué Jorge Benavides rompió en llanto al recordar a “La paisana Jacinta”?

“La paisana Jacinta” fue uno de los personajes del cómico Jorge Benavides, que era querido por muchos y odiado por otros. En 2020, el Poder Judicial ordenó retirar todo su contenido de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Asimismo, prohibió su emisión en señal abierta luego de varios años de batalla legal.

El motivo por el que el Poder Judicial prohibió la difusión de “La paisana Jacinta”

En 2020, el Poder Judicial ordenó que el retiro de todo el contenido de “La paisana Jacinta”, personaje de Jorge Benavides, de plataformas en internet como YouTube y Facebook.

Cecilia Paniura, Rosa Supho, Martha Quispe y Rosalinda Torres iniciaron este proceso contra Jorge Benavides, Latina, el Ministerio de Cultura y Ministerio de Mujer. Esto debido a que “La paisana Jacinta” atentaba contra los derechos a la dignidad humana y discriminaba a las mujeres andinas.

Desde ese entonces, Jorge Benavides no pudo volver a interpretar a “La paisana Jacinta”. Además, fue obligado a eliminar todo lo relacionado con su personaje de sus perfiles en redes y también de otras plataformas digitales.

¿Qué decía la sentencia contra Jorge Benavides?

En el documento de sentencia se lee: “Respecto a Jorge Luis Luren Benavides, como creador de dicho personaje se ordena la suspensión a fin de que su persona no interprete a la paisana Jacinta en señal abierta o mediante otra plataforma otro medio de difusión masivo; así como realizar contenido nuevo relacionado con dicho personaje en cualquiera de sus redes sociales, tampoco en circos”.

“Frecuencia Latina, se deberá abstener de difundir y por ende deberá suspender la transmisión de dicho programa y al personaje de la paisana Jacinta en cualquier de sus plataformas televisivas, incluyendo redes sociales. Se ordena también la suspensión de transmitir la película en señal abierta”, finaliza el documento.

Jorge Benavides rompe en llanto al recordar a “La paisana Jacinta”

Jorge Benavides, durante una entrevista para el dominical “Día D”, lloró al recordar a su personaje de “La paisana Jacinta”.

“Cuando yo entraba al escenario, todo el coliseo se levantaba y se me caían las lágrimas, no sabes la emoción que sentía de ver a familias aplaudiéndome, emocionándose de ver a la paisana Jacinta. Eso no lo han sentido las ONG que me atacan”, dijo el comediante entre lágrimas.