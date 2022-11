Giuliana Rengifo: ¿cómo cumplió su sueño de ser cantante?

No la tuvo fácil. Giuliana Rengifo ha luchado desde pequeña por labrarse un nombre en el mundo de la música. Desde sus humildes inicios hasta su escalada a la fama con Agua Bella, la intérprete ha trabajado muy duro para conseguirse un espacio en la farándula desde hace muchísimos años

¿Cómo supo Giuliana Rengifo que quería ser cantante?

La intérprete relató que su amor por la música nació desde que era muy pequeña. Contó que solía “cantar frente al espejo usando un peine en forma de micrófono”.

Asimismo, Giuliana indica que uno de los primeros recuerdos que tiene respecto a la música es de ella entonando sobre un escenario el día de su primera comunión.

“En el colegio, en las actuaciones, siempre era: ‘¿quién sale a cantar? ¿quién sale a bailar?’ Rengifo... Día del Padre, Día de la Madre, aniversario, todo…”, dijo Giuliana.

La piurana admite que siempre buscó superarse y conseguir un mejor nivel de vida para ella y su familia, y que esperaba que la música fuera la solución que estaba buscando.

“ Yo me acuerdo todas las cosas que he pasado, no han sido fáciles… Yo veía por la ventana, veía mi casa y decía: ‘algún día cambiará mi destino’ ”, reveló Rengifo entre lágrimas.

¿Cómo inicio Giuliana Rengifo en la música?

La carrera artística de la cumbiambera comenzaría con su ingreso a la orquesta Piura Boys, a la corta edad de 14 años. La cantante reveló que le pagaban 80 soles por show.

Su participación en esta agrupación le permitió ganar experiencia en los escenarios y hacerse más conocida. E sto la llevó a contactarse con el mánager de Agua Bella, y fue aceptada a los 15 años. Así, se mudó de Piura a Lima para poder participar de las giras de la banda.

Su vida cambió gracias a su ingreso al mundo de la cumbia y su tradicional “Pasito tún tún”, el cual la convirtió en la famosa intérprete de música popular que es actualmente.