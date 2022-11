Yolanda Medina respalda a Gian Marco tras exabrupto con reportero: “Somos seres humanos”

En los últimos días, el nombre de Gian Marco volvió a sonar en los medios y plataformas virtuales debido a la polémica que protagonizó con un reportero de “Amor y fuego”. El hombre de prensa lo abordó al salir de uno de los tres conciertos del Grupo 5 y se llevó una no tan agradable respuesta de parte del cantautor nacional, quien presentó una conducta prepotente y cuestionó sus consultas.

Este hecho generó que cientos de usuarios en las redes sociales criticaran duramente al intérprete de “Canción de amor” hasta el punto de acusarlo de falta de humildad. Sin embargo, para Yolanda Medina la situación es diferente, pues aseguró que las estrellas de la música, como cualquier otra persona, tienen buenos y malos días.

Yolanda Medina respalda a Gian Marco tras críticas

Asimismo, la cumbiambera también pidió que la prensa haga un mea culpa, pues indicó que algunas veces los reporteros suelen invadir la privacidad de los personajes públicos, aunque no haya sido el caso de Gian Marco.

“En realidad, Gian Marco es una estrella, nosotros lo vemos como una estrella inalcanzable, pues ha venido a pasos agigantados dejando en alto el talento peruano a nivel internacional. No es que sea falta de humildad, muchas veces los artistas no estamos de humor, somos seres humanos que tenemos buenas mañanas o buenas noches o no quiere responder una pregunta”, inició.

“¿Por qué siempre tenemos que sepultar a un artista porque no está dispuesto a brindar una entrevista? Y también hay maneras de hacer una entrevista, porque si viene una persona y me mete el celular cuando yo no quiero, entonces respeta. Yo creo que el respeto debe ser mutuo, tanto prensa como artista”, añadió para La República.

Reportero de “Amor y fuego” trolea a Gian Marco

Luego de aquel criticado encuentro, el reportero de “Amor y fuego” volvió a abordar a Gian Marco para conocer su versión de los hechos. Esta vez, el artista evitó contestar en todo momento, pero no contaba con el comentario que le lanzaría el periodista.

“Tenemos preguntas inteligentes para ti. ¿Por qué humillaste a nuestro programa la semana pasada? ¿Has reflexionado con todo lo que ha pasado? Tenemos preguntas inteligentes para ti”, expresó ante el cantante.