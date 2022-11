Ethel Pozo: ¿cuánto tiempo duró su romance con Franco Cabrera y por qué se habrían separado?

En Perú, se ha podido presenciar una gran número de relaciones protagonizadas por figuras públicas, principalmente en la farándula local. Una de las parejas más recordadas estuvo protagonizada por Ethel Pozo y Franco Cabrera, quienes permanecieron juntos hasta 2018.

Tras su separación, se especularon diferentes razones que pudieron haber provocado su alejamiento. No obstante, fue la hija de Gisela Valcárcel quien aclaró toda la situación. ¿Por qué acabó su romance y en qué términos quedaron?

¿Cuándo comenzaron a salir Ethel Pozo y Franco Cabrera?

La conductora Ethel Pozo y el actor Franco Cabrera oficializaron su romance en 2014, precisamente cuando cada uno tenía 33 años. En aquel entonces, Cabrera participaba en el programa deportivo “Goleadores”, mientras que la hija de Gisela actuó en la película “Loco cielo de abril”.

Esta unión surgió luego de que Ethel terminara su matrimonio de 12 años con Fernando Garabán, padre de sus dos primeras hijas, Doménica y Luana.

La relación era apoyada por la popular ‘Señito’, quien compartía fotos de ambos en las redes sociales e incluso invitó al enamorado de su hija a concursar en “El gran show”.

Ethel Pozo y Franco Cabrera estuvieron juntos hasta el año 2018. Foto: captura Facebook

¿Cuándo terminaron Ethel Pozo y Franco Cabrera su relación?

La ruptura entre Ethel Pozo y Franco Cabrera se produjo en 2018. Tras ello, la también empresaria ofreció diferentes entrevistas para explicar cómo se encontraba en el tema amoroso y comentar sobre lo que fue su última relación en ese momento.

Pozo aseguró que se encontraba feliz porque su romance de más de cuatro años acabó en buenos términos y precisó que, en ningún momento, hubo algún tema de infidelidad. “Contenta. A mí no me gusta tocar ese tema en los medios, no tengo otro novio, solo terminamos. La amistad, el respeto, los bonitos recuerdos y el aprendizaje siempre quedan”, expresó para Trome.

Un año más tarde, cuando ambos personajes públicos todavía se mantenían solteros, salió un ‘ampay’ en el que Franco Cabrera fue captado con una joven.