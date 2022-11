Edwin Sierra y Paola Ruiz: ¿cómo inició su romance y por qué terminaron?

Edwin Sierra y Paola Ruiz integraron una de las parejas más populares del medio local. Ambos aparecían en diversos programas de televisión jurándose amor eterno, pero entre cuatro paredes la popular ‘Cocotera’ admitiría estar viviendo un infierno.

Los problemas y las graves denuncias de agresión contra el comediante por parte de la cumbiambera marcaron una relación llena de faltas de respeto y escándalos.

¿Cómo inició la relación de Edwin Sierra y Paola Ruiz?

La pareja se conoció cuando la exvedette era una de las figuras más reconocidas de la farándula, mientras que Edwin Sierra ya gozaba de gran popularidad en el mundo de la comicidad.

Ambos aparentaba ser una pareja sólida y feliz. Durante los cuatro años que estuvieron juntos se hicieron públicos algunos rumores de separación, sin embargo, los dos desmentían esta información e, incluso, mediante una rueda de prensa revelaron que estaban por llegar al altar. En ese sentido, también se tomaron fotos junto a los vestidos que utilizaría Paola el día del matrimonio.

Edwin Sierra y Paola Ruiz parecían tener una relación sólida, pero detrás del "cuento de hadas" había una historia de maltratos y faltas de respeto. Foto: Chollywood Live/Instagram

¿Por qué se separaron Edwin Sierra y Paola Ruiz?

En el 2006, la también modelo sorprendió a todos al revelar que su relación con la expareja de Milena Zárate era terrible. Ruiz dijo que Edwin la maltrataba física y psicológicamente, además de que en ocasiones le impedía salir de la casa que ambos compartían.

“Es una persona que está bien un ratito y después está mal. Cuando te pega, posteriormente se arrodilla, te dice ‘te amo’, que lo hizo por amor”, comentó Paola en un programa que Andrés Hurtado conducía en aquel entonces.

Sierra negó las acusaciones y solo atinó a decir que Paola y él tenían “problemas normales de pareja”. Esta no fue la primera vez que una mujer acusaba al cómico de maltrato físico. La madre de su hijo mayor también había dicho que el actor la golpeaba.

Paola Ruiz aclara que no sufrió maltrato de producción de “EBDT”: “No es justo que se hable así”

Un usuario de TikTok causó revuelo en redes sociales al difundir públicamente un breve video en el que se aprecia cómo actúa la producción de “En boca de todos” detrás de cámaras en medio de un programa en vivo.

Dicha situación fue captada cuando Maju Mantilla presentó a Paola Ruiz, quien estuvo recientemente en el set del espacio televisivo para promocionar su marca de pantalones. No obstante, las modelos de su marca no habrían recibido un buen trato por parte del staff.

Carlos Vílchez a Milena tras decir que valora el físico de un hombre: “¿Qué le viste a Edwin Sierra?”

Milena Zárate fue invitada al programa digital “Noche de patas” emitido por No somos TV y pasó una noche divertida al lado de los conductores, entre ellos Carlos Vílchez, quien en un momento le pregunta:

“¿Qué es lo primero que ves en un hombre?”, en referencia al físico. “A mí me gusta el derrier. Yo veo siempre eso y, si está sin camisita, veo sus coquitos, los músculos. Por ejemplo, si tú estás sin camisa, imagínate, ni ciega te miro. Si voy a mirar a un hombre, tiene que ser alguien que me jale el ojo, tiene que tener algo que me jale el ojo”, respondió la colombiana sin esperarse la réplica del cómico, quien le contestó: “¿Y cómo te jaló Edwin Sierra, entonces? No entiendo”. El público estalló de risa, por lo que Zárate solo atinó a mencionar que en aquella época estaba “ciega, sorda y muda”.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comuníquese de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).