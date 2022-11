Christian Meier: ¿cómo inició su romance con Alondra García y por qué habrían terminado?

Christian Meier mantuvo junto a la expareja de Paolo Guerrero Alondra García Miró un breve romance en el 2017. La unión, en su momento, dio mucho que hablar, y no es para menos, pues se trataba de dos figuras conocidas de la farándula local.

Aunque la relación fue breve, la unión que hubo entre ambos personajes es recordada por muchos. Conoce a continuación cuáles fueron los inicios de este romance.

¿Cómo inició el romance entre Alondra García Miró y Christian Meier?

Christian Meier y Alondra García Miró comenzaron su romance en marzo de 2017. En ese entonces, ambos coincidieron en un evento que uniría sus vidas: el estreno del espectáculo en Argentina de Soda Stereo.

Alondra García Miró y Christian Meier se juntaron por primera vez en un evento al que fueron invitados. Foto: composición LR/La República

Cuando regresaron a Perú, fueron captados juntos en el avión. Desde ese momento, fueron vinculados.

Sin embargo, en abril de ese mismo año, gritaron su amor a los cuatro vientos: Christian Meier decidió compartir en sus redes sociales una amorosa foto junto a Alondra García.

Cuando se le consultó a la modelo, ella, con risas nerviosas, prefirió guardar sus comentarios y responder escuetamente que se encontraba bien. “Estoy contenta, estoy bien… pero una cosa es mi vida personal, así que prefiero mantenerla al margen. Estoy bien y estoy contenta”, dijo la popular ‘ojiverde’.

Así continuó su romance. A inicios del mes de octubre, el actor realizó un último comentario en una de las instantáneas de la ex chica reality. Sin embargo, a fines de mes, la agencia que representa al popular ‘Zorro’ dio a conocer el fin de la relación.

“Christian y Alondra han decidido dar por finalizada su relación sentimental. Por el inmenso cariño y respeto que se tienen mutuamente, mantendrán este tema con la misma privacidad y reserva con la que llevaron su relación, por lo que no darán en el futuro ningún tipo de declaración adicional al respecto”, se leía en el breve pronunciamiento.

¿Por qué habrían terminado Alondra García Miró?

Ambas figuras decidieron guardar en secreto las decisiones que conllevaron a la ruptura de su relación; sin embargo, se animaron a hacer breves comentarios. Por ejemplo, la modelo dijo lo siguiente:

“Si es que quieren especular, solo queda reírse un poco de lo que dicen. Al fin y al cabo, los únicos que sabemos la verdad somos él (Christian) y yo, y las personas más cercanas. Se inventan titulares que no tienen nada que ver con la realidad, pero… ¿Para qué ponerse a dar explicaciones?”.

Por su parte, el actor, en medio de una entrevista para una revista local, añadió: “Es curioso que se convierta en algo muy mediático sin necesidad de decir una sola palabra… Es como si todo el mundo hubiera hecho su propia historia sin haberle preguntado a nadie nada. La vemos desde afuera y nos parece entretenida. Veo una historia que no existe y no me queda otra que dejarla evolucionar como quiera porque el peor error sería intervenir en ella”.

Alondra García y Christian Meier. Foto: composición LR/captura/Instagram/@alondragarciamiro/ @oliverdog

Sin embargo, Ernesto Jiménez, panelista por ese entonces de un programa local de espectáculos, reveló la posible causa de la ruptura. De acuerdo con su versión, la razón principal fue la diferencia de edades.

“Me habló alguien muy cercano a las dos partes. La razón era un poco obvia, era lo que anticipamos. Tanta diferencia de edad hace que uno esté en un momento de su vida y el otro viendo otros proyectos. Al principio es interesante, pero luego cambia”, indicó.

Como se sabe, el actor le llevaba 22 años de diferencia de edad a la modelo. Cabe resaltar que, cuando iniciaron el romance, Alondra García Miró tenía 26. En tanto, Christian Meier, 48 años de edad.