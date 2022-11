¿Qué fue de César Osorio, el imitador de Axl Rose que criticó a “Yo Soy”?

“Yo Soy” albergó a un gran número de artistas peruanos que deseaban incursionar en la música y la imitación. Durante más de una década, el programa concurso presentó a varios músicos imitando a sus artistas favoritos. Uno de los más recordados es César Osorio, quien interpretó al líder de Guns N’ Roses, Axl Rose, en dos oportunidades.

¿Qué fue de César Osorio?

Tras su polémica salida del programa “Yo soy”, César Osorio sigue inmerso en la música, e incluso tiene una banda de rock.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 13.000 seguidores, comparte sus presentaciones en bares y discotecas de la ciudad junto a su agrupación musical llamada Agic TC.

¿Por qué César Osorio criticó a “Yo Soy”?

César Osorio generó una fuerte polémica por su enfrentamiento con uno de los miembros del jurado. Todo comenzó luego de que el productor mexicano Mauri Stern minimizara la presentación del imitador del icónico cantante de rock.

“Mauri Stern, antes de retarme indirectamente en señal abierta, cumpla con su palabra. Usted me debe un debate público, al cual ‘arrugó’ olímpicamente hace algunos meses. Si me va a retar, sea directo y dígalo con fuerza, que no estoy para tibios”, sostuvo.

Asimismo, Osorio cuestionó la legalidad de las votaciones, ya que siempre fue considerado uno de los favoritos, pero nunca logró levantar el trofeo.