Tepha Loza olvida a Sergio Peña y es vista cariñosa con empresario

Enamorada otra vez. Tepha Loza habría pasado la página en su breve historia con Sergio Peña y se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. En el programa de Magaly Medina, se mostró un informe en el que se le ve a la modelo muy cariñosa con un empresario.

Si bien la integrante de “Esto es guerra” no ha confirmado una relación en sus redes sociales, las cámaras de la ‘Urraca’ descubrieron este nuevo romance de la hermana de Melissa Loza.

¿Tepha Loza se volvió a enamorar?

Magaly Medina expuso unas imágenes en las que aparece Tepha Loza acompañada de un nuevo galán en La Rosa Náutica. Se trata de Mario Neuman, un empresario constructor. En el informe que mostró la figura de ATV, se ve a la modelo agarrada de la mano y luego abrazándose con el joven mencionado.

Sergio Peña habla sobre su relación con Tepha Loza

Por su lado, recientemente, Sergio Peña comentó sobre la relación que tuvo con Tepha Loza e indicó que este romance no llegó a buen puerto por una falta de ‘conexión’ entre ambos.