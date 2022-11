¿Por qué ‘Tepha’ Loza y Sergio Peña terminaron? Esto reveló el futbolista

Una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana fue la de Sergio Peña y Stephanie ‘Tepha’ Loza. A inicios de 2022, a ambos se les veía muy discretos en la relación que sostuvieron. No obstante, su romance no prosperó con el tiempo y solo duraron tres meses.

Pese a que se dieron muchas especulaciones en su entorno por lo sucedido, el actual jugador de la selección peruana rompió su silencio ante las cámaras de “Amor y Fuego”, programa conducido de Rodrigo González y Gigi Mitre.

¿Qué dijo Sergio Peña sobre su relación con Stephanie Loza?

Tras ser abordado por las cámaras del programa de espectáculos, el futbolista comentó que se debió a una situación en específico que nunca pudo florecer en ella ni en él.

“Simplemente las cosas no se dieron bien. Cuando no hay conexión no hay conexión y ya está”, expresó brevemente ante “Amor y Fuego”.

Posterior a ello se le consultó su situación sentimental y atinó a reírse. “¿Tenemos un Sergio Peña soltero al 100%?”, le preguntaron; sin embargo, no respondió y continúo su rumbo.

¿Qué dijo Tepha Loza sobre la ruptura con Sergio Peña?

La modelo fue la primera en hablar sobre el tema en septiembre de 2022. En esa línea, la hermana de Melissa Loza dijo que tanto ella como el deportista estaban muy ilusionados con la relación que nunca floreció.

“Sí me ilusioné, la ilusión fue de ambos, las cosas se dan por algo. Yo estaba acá y él estaba en otro país. Yo estoy tranquila, sigo viva, la gente piensa que estoy triste o dolida”, expresó.