Rodrigo González es uno de los presentadores de televisión más reconocidos a nivel nacional. Su carisma le ha permitido ganar miles de seguidores y justamente con esa misma actitud logró conquistar a su novio Salvatore. Aunque el presentador de “Amor y fuego” ha tratado de mantener al margen su vida privada, en el año 2021 reveló que mantiene una relación con Salvatore.

Esta es la segunda vez que se le conoce una pareja a ‘Peluchín’ y ahora ha salido a flote algunas dudas sobre la edad de su flamante novio.

¿Cómo inició el romance de Rodrigo González y Salvatore?

Aunque Rodrigo González siempre ha optado por no hablar de su vida sentimental, en junio del 2021 el presentador de Willax fue ampayado por el portal Instarándula con Salvatore, en el aeropuerto Jorge Chávez. Esa fue la primera fotografía que se divulgó de ambos.

Tan solo semanas después, el conductor recurrió a su cuenta de Instagram para confirmar su romance a través de una tierna publicación. El popular ‘Peluchín’ compartió una imagen en la que aparecía Salvatore al lado de una de sus mascotas con la leyenda: “Mis seres favoritos”.

Dicha instantánea también estaba como fondo de pantalla del celular del presentador de espectáculos.

Rodrigo González sorprendió a sus seguidores con su más reciente publicación. Foto: Instagram

¿Quién es Salvatore?

El novio de Rodrigo González es un exitoso chef que posee un restaurante en Lima. A diferencia de ‘Peluchín’, el joven es ajeno de la farándula peruana y no suele dejarse ver en público.

Según la presentadora de “Amor y fuego”, Gigi Mitre, el joven mantiene bien engreído a González. “Les cuento que Salvatore es un súper chef y hasta con presentación espectacular, como si estuviera en un restaurante”, reveló Gigi. “¡A Rodrigo le gusta comer bien!”, agregó.

¿Qué edad tiene Rodrigo y cuánto le lleva a Salvatore?

Rodrigo González tiene 44 años actualmente. Mientras tanto, su novio Salvatore es 7 años menor que él, tal como lo reveló unos meses atrás la presentadora Gigi Mitre.

“ Les cuento que Salvatore tiene 37 años ”, dijo la presentadora en “Amor y fuego”.

Rodrigo González sorprendió a sus seguidores con su más reciente publicación. Foto: Instagram/Instarandula

¿Por qué ‘Peluchín’ no expone a su pareja?

En su programa “Amor y fuego”, Rodrigo González explicó las razones por las que decidió mantener su relación con su novio Salvatore al margen del ojo público.

“ ¿Qué saben de mí y mi pareja? Nada, no tienen por qué, solo lo que yo quiero que se sepa. No ando diciendo qué feliz soy ni qué hago en la vida para ser feliz. (...) De vez en cuándo me provoca publicar algo, pero trato de no hacerlo porque quiero manejar mi vida de esa manera”, resaltó el presentador.

Además, precisó que trata de alejarse de las redes sociales los fines de semana para pasar tiempo junto a su pareja.