¿Melissa Paredes volverá a “América hoy” en 2023? Esto dijo el productor del programa

Luego de su retorno a la televisión en “El gran show”, el futuro de Melissa Paredes en la pantalla nacional es toda una incógnita llena de posibilidades. Esta vez, Armando Tafur, productor de “América hoy”, se refirió a un posible regreso de la modelo al programa.

¿Qué sucedió? Un usuario dejó a Tafur una pregunta en sus redes sociales. “¿Regresará Melissa Paredes a ‘América hoy?’”, fue la consulta de uno de sus seguidores. La respuesta del productor fue clara y concisa.

¿Qué dijo Armando Tafur sobre el regreso de Melissa Paredes a “América hoy”?

Mediante una historia en Instagram, el representante de GV Producciones respondió: “El 2023 todo puede pasar” . Con ese breve mensaje, no solo dejó abierta la posibilidad de que Paredes vuelva al programa, sino que abrió el camino para que otros usuarios empiecen a especular sobre el futuro de las demás conductoras.

La más señalada, desde luego, fue Brunella Horna, quien entró a “América hoy”, precisamente tras la salida de Melissa. Como se recuerda, esto sucedió en 2021 luego del ampay con Anthony Aranda, su actual pareja.

Esto respondió Armando Tafur sobre un posible retorno de Paredes a "América Hoy". Foto: captura Instagram

¿Anthony Aranda bailará en “El gran show”?

Melissa Paredes se sinceró en la reciente edición de “El gran show” y habló sobre su relación con Anthony Aranda, con quien celebra un año desde que decidieron estar juntos. De esta forma, Tilsa Lozano dijo que espera ver al bailarín como refuerzo de la modelo en alguna sentencia. “Para sentencia lo traemos”, indicó.

Sin embargo, la exconductora de “América hoy” aclaró que no llamaría a su pareja si es que está en sentencia, pero que ha decidido que bailará con él en la final del reality, si es que para entonces continúa en competencia. “Yo he dicho: en sentencia no. A la final lo traigo”, señaló.