Arturo Chumbe revela que no es amigo de ‘Activador’: “No es santo de mi devoción”

La pasión por el baile no los une. A pesar de que se desenvuelven en el mismo medio artístico, Arturo Chumbe y Anthony Aranda no gozan de una buena relación. Recientemente, el afamado coreógrafo que por muchos años integró el programa de Gisela Valcárcel reveló que no es amigo del ‘Activador’.

En una entrevista, el bailarín recordó que en una ocasión compartió con el novio de Melissa Paredes; sin embargo, mencionó que “no es santo de su devoción”.

¿Qué dijo Arturo Chumbe sobre Anthony Aranda?

Arturo Chumbe fue consultado una entrevista para El Popular sobre su relación con el ‘Activador y dijo: “No tengo amistad con él”.

“Es un chico con mucho talento, y debe saber por dónde llevar su rama artística”, agregó en la conferencia de prensa de la causa ecológica mundial Corazones Verdes, del artista Richard Torres. “No es santo de mi devoción, pero ahí está (risas)”, comentó el coreógrafo.

Melissa Paredes sorprendió al ‘Activador’ en su cumpleaños

A propósito del concierto de Bad Bunny en nuestro país, Melissa Paredes aprovechó esta oportunidad para organizarle una fiesta a su pareja Anthony Aranda con la temática del ‘Conejo Malo’.

“Feliz cumpleaños, mi amor. ¡Espero te haya encantado tu sorpresa, bebé!”, expresó la participante de “El gran show”.

Cabe mencionar que Anthony Aranda podría regresar como pareja de baile de Melissa si es que llega a la final del programa. Así lo indicó la actriz hace unos días.