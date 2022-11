Gian Marco reapareció desde Piura, tras el concierto que realizó por su gira “Tour 30 años”. El cantante se animó a responder las preguntas de la prensa luego de un altercado que tuvo con un reportero de “Amor y fuego”.

Frente a las cámaras, aprovechó la ocasión para dejarles un mensaje a los nuevos talentos musicales. “Nadie tiene el derecho de apoyar (sic). Si tu música no me gusta, no tengo por qué apoyarte. Yo les recomiendo a los chicos a que se saquen ese speech de la cabeza, ‘en el Perú, la música no se apoya’. Eso ya no existe”, dijo el intérprete. VIDEO: La República.