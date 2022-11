¿Qué dijo Magaly sobre ingreso de Ethel al concierto de Bad Bunny pese a sus entradas falsas?

Ethel Pozo fue una de las miles de fanáticas que se dieron cita en el Estadio Nacional para ver a Bad Bunny; sin embargo, al intentar ingresar al recinto se dio con la sorpresa de que sus entradas habían sido clonadas. A pesar de ello, este inconveniente no fue impedimento para que pueda ver al artista, hecho que fue duramente criticado por Magaly Medina en su programa.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Ethel Pozo?

La conductora de “Magaly TV, la firme” criticó que la hija de Gisela Valcárcel haya ingresado al evento junto a su esposo y sus hijas, aún sabiendo que sus entradas fueron clonadas, mientras que cerca de 3.000 personas también fueron perjudicadas con sus entradas y no recibieron el mismo trato que la comunicadora.

“Cómo son estas muchachitas engreídas, que solo es la hija de mamá. No es solo la hijita de Gisela Valcárcel, su madre le regaló un programa de televisión, da cierto poder mediático y ella lo utilizo para entrar” , señaló la figura de ATV.

En esa línea, la popular ‘Urraca’ siguió. “Hay gente que utiliza el hecho de estar en televisión, el hecho de tener un programa así se lo hayan regalado o no. No puede utilizar ese poder para entrar a un concierto. Si a ti te clonaron la entrada, piña, pues, asumes y eres solidaria y te quedas con el resto... A mí me suena a extorsión mediática”, añadió.

Durante la emisión de su programa del último lunes 14 de noviembre, la conductora no solo lamentó que Ethel Pozo recibiera un trato diferente al de miles de fanáticos solo por ser figura pública, sino que también se mostró crítica ante la situación.

“No le interesó que 3.000 personas se quedaran afuera y no se llamaran Ethel... Alguien le dijo: ‘Ven, voy a solucionarles a ustedes sus problemas y también pasen a un ratito a ver qué podemos hacer’. Con eso no fuiste empática, tú te surraste y lo único que haz hecho es demostrar que tú sí pudiste, tú si la haces. El resto, le valió”, remarcó.