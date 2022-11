Edison Flores y Ana Siucho forma parte de una de las parejas más sólidas del país. Recientemente, se habló mucho de un ampay del recordado ‘Orejas’, en el que se le ve disfrutando sin la compañía de la joven. Sin embargo, reaparecieron en redes con un mensaje de conciliación.

En esta nota, te contamos de qué manera inició su romance y cómo se le declaró el delantero de la selección peruana a la hermana de su mejor amigo.

Las primeras salidas de Edison Flores con Ana Siucho

Edison Flores recordó la primera vez que conoció a Ana Siucho y cómo entablaron conversación. Relató que coincidieron en el cumpleaños de un fisioterapeuta que trabajaba en Universitario, club al que perteneció junto a Roberto Siucho.

Edison Flores y Ana Siucho conforman una de las parejas más estables actualmente. Foto: Ana Siucho/Instagram

La joven fue con sus sobrinos y él, con noble gesto, los ayudó a recoger las sorpresas de la piñata. En un momento, narró el futbolista, uno de ellos se le acerca: “Dice mi sobrina si mañana podemos ir al cine”.

El delantero de la selección aceptó la propuesta y así iniciaron sus conversaciones. “En esas salidas, Roberto (Siucho) ni enterado”, mencionó Flores.

¿Cómo se le declaró a Ana Siucho?

Tras varios meses de amistad, el deportista peruano le pidió ser su enamorada, pero recibió un “no” al inicio. Esto lo contó a “Reporte semanal” en una entrevista.

“Ya sentía que era el momento para decirle. Le dije que quería estar con ella, pero me dijo que no, que sería difícil porque era amigo de mi hermano”, recordó el futbolista.

No obstante, su perseverancia hizo que logré conquistar su corazón. “Ella se imaginaba como un cuento de hadas, como en Disney, en un castillo. Eso me lo dijo en el primer año, cuando nosotros empezábamos o ni siquiera éramos enamorados. Me quedé con eso siempre”, agregó.