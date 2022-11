Edison Flores es uno de los jugadores más queridos de la selección peruana y recientemente llamó la atención por aparecer festejando en una discoteca con su cuñado Roberto Siucho y sin su pareja, Ana Siucho. Después de varios años, ahora el popular ‘Orejas’ reveló cómo reaccionó su excompañero de Universitario de Deportes al enterarse de que tenía un romance con su hermana.

¿Cómo se le declaró Edison Flores a Ana Siucho?

El delantero de la Blanquiroja Edison Flores relató en una entrevista para el dominical “Reporte semanal” que conoció a su actual esposa, Ana Siucho, en un cumpleaños de un fisioterapeuta que trabajaba en Universitario cuando él jugaba en el mismo club con Roberto Siucho.

Después de este encuentro y entablar conversación con Ana empezaron a frecuentarse: “En esas salidas, Roberto (Siucho) ni enterado”, mencionó Flores.

Después de varios meses de conocerse, el deportista le pidió a Siucho iniciar una relación; no obstante, sorpresivamente recibió un “no” como respuesta. “Me dijo que no, que sería difícil porque era amigo de su hermano”, recordó el futbolista, quien acotó que siguió intentando hasta que logró ganarse completamente el corazón de su pareja.

Edison revela cómo reaccionó Roberto Siucho

Ahora, en una reciente entrevista para el programa “La lengua”, dirigido por el presentador Jesús Alzamora, Edison Flores se atrevió a contar cómo reaccionó su amigo Roberto Siucho al enterarse de que mantenía una relación con su hermana.

Según Flores, todos en el club Universitario sabían de su romance, hasta el exdirector técnico Jose ‘Chemo’ del Solar. Al percatarse de que todos sus compañeros hablaban del tema, decidió ir a confesarle a Roberto su relación con Ana Siucho. Se llevó una gran sorpresa al saber que el futbolista ya estaba enterado de todo.