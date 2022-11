Rodrigo González sobre look de Gisela: “Parecía Mónica Delta en los 80”

No se guardó nada. Rodrigo González se refirió al look utilizado por Gisela Valcárcel en la más reciente edición de “El gran show”. Mientras hablaban de lo acontecido el sábado en el show de baile, el presentador no pudo dejar de opinar sobre cómo estaba vestida y peinada la ‘Señito’.

“Tanta laca, muy noventa. Tantos productos ahora que no se tiene que ver tipo, parece Mónica Delta dando el flash electoral en el que ganó Alan García, 80, 90 ″, dijo ‘Peluchín’ de manera burlona. Además de cuestionar la cantidad de laca que pudo utilizar la conductora para mantener su peinado, también le pidió que no use tanto producto estético por el bien del planeta.