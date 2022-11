‘Peluchín’ piensa que eliminaron a Gabriela Herrera de “El gran show” por no ser “chupamedias”

No le cree. La eliminación de Gabriela Herrera en la séptima gala de “El gran show” sigue dando de qué hablar. La chica reality fue despedida del programa por incumplir con una norma del contrato, según Gisela Valcárcel.

Pese a esto, ‘Peluchín’ ya había adelantado en la última edición de “Amor y fuego” que la bailarina tenía los días contados en el show porque se habría negado a seguir las indicaciones de producción.

¿Qué dijo Rodrigo González?

El conductor de Willax señaló que Gabriela era rebelde y que no se adecuaba con la “secta” de la ‘Señito’, debido a que no temía llamar a las cosas por su nombre, como cuando dijo que “hay varias hipócritas en la televisión”.

“Gabriela sabe, deja caer, que (la producción) puede tener cierta injerencia en las decisiones que tomen, en el resultado que le van a dar y ella siente que, porque es la más fuerte y también la más insurrecta, que no sigue indicaciones”, dijo González.

Además, Rodrigo había asegurado que la exparticipante de “Esto es guerra” tendría problemas por dar declaraciones a “Amor y fuego”, y que ello no parecía importarle. “¿Tú crees que Armando y todo el séquito y toda la secta de Gisela no saben lo que acaba de declarar la insurrecta de la secta a los de ‘Amor y fuego’? Ya esto lo saben, esto ya llegó”, declaró ‘Peluchín’.

Aunque, según el presentador de televisión, el mayor problema que Gabriela tuvo con la producción de “El gran show” es que no estaba dispuesta a ser complaciente con Gisela.

“A Gisela le encanta que todos sean parte de su secta. Entonces, parece que ella no es considerada un buen elemento y así lo ha hecho saber (...) Hay gente que tiene que hacer la de Tilsa Lozano, tiene que estar ahí de ‘chupamedias’ todo el tiempo para tener trabajo”, sentenció el comunicador.

¿Por qué despidieron a Gabriela Herrera de “El gran show”?

Según la presentadora de “El gran show”, la ex chica reality incumplió una de las normas de su contrato con América TV al haber conversado con otro canal. Por dicha razón, tuvo que ser retirada del concurso de baile.

Mencionó que le advirtió a la joven que no haga ese tipo de actos, pero no le hizo caso. “La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario. Alguien que trabaja en un canal debería cuidarse de declarar a otros, y esa es una norma puesta en este canal... Gabriela ya había declarado una vez, hablé con ella y le dije: ‘Por favor, que no vuelva a suceder”, expresó.