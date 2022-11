Rodrigo González critica ingreso de Ethel Pozo al concierto de Bad Bunny: “La vara que tiene”

Ethel Pozo es punto de críticas en las redes sociales debido a que ingresó al concierto de Bad Bunny en Lima, pese a que dijo que le habían estafado con entradas falsas, las cuales compró por reventa. El conductor Rodrigo González expresó su indignación por este hecho y aseguró que la hija de Gisela Valcárcel habría movido sus influencias para poder entrar al Estadio Nacional.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Ethel Pozo?

Según el popular ‘Peluchín’, Ethel Pozo cometió un error al presumir su ingreso al concierto, mientras que cientos de personas estafadas se quedaron fuera. Mencionó que la estrategia de la conductora fue hacer pública su denuncia y, de esa manera, hacer que los organizadores la apoyaran.

“Ella y todo su entorno piensan que con una llamada siempre se soluciona todo, (que) con una quejita vamos a aprovechar de la posición en la que estamos y vamos a poner en nuestra plataforma nuestra queja (…). Pero lo que no puedes hacer es coger tu Instagram, empezar a quejarte: hay tres mil personas con el mismo problema que tú”, comentó el presentador.

“Pasaron unos minutos y ella ya estaba sacando la cachita adentro del concierto, feliz de la vida con Brunella Horna y Richard (…) Haces una historia, que más que parecer una queja pública, parecía que estabas metiendo presión para no desprestigiar a los organizadores. Una vez que a ti te solucionaron el problema, ¿cómo se sintió la gente que estaba sufriendo del mismo mal? (…) Les refregó a todos la vara que nosotros tenemos y ustedes no, entonces se le han ido encima y no le falta razón a la gente”, sostuvo.

Rodrigo González cuestiona supuesto favoritismo de Ethel Pozo

Asimismo, Rodrigo González dejó entrever que existió cierto favoritismo hacia Ethel Pozo. “¿Por qué tiene corona? ¿Es América TV eso ahí también? ¿Es TV Farisela Producciones? Para ella es normal, siempre ha conseguido así las cosas con una llamada”, señaló.