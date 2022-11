Lorena Álvarez revela por qué tuvieron que extirparle el útero: “Afectó mi intestino y el colon”

Lorena Álvarez se sometió a una histerectomía, operación en la que se extirpa el útero y otros órganos comprometidos. La periodista reveló que fue diagnosticada con un cuadro servero de endometriosis, por lo que corría el riesgo de empeorar su salud si no se realizaba esa cirugía. Este lunes 14 de noviembre, ella se enlazó en vivo con el noticiario de Latina para contar más detalles.

¿Por qué Lorena Álvarez perdió el útero?

Desde la clínica donde se encuentra internada, Lorena Álvarez explicó que durante muchos años no supo que padecía de esa enfermedad incurable, pues llevó su primer embarazo de manera tranquila.

“No tiene cura y no se sabe por qué es, pero en resumen te sale tejido endometrial en otras partes del cuerpo. Yo tenía comprometidos mi intestino, el colon , por eso era necesario extirpar el útero para sentirme un poquito mejor”, señaló.

Aseguró que debido a que en el Perú no se le da importancia a la endometriosis, tardó en ser diagnosticada y se agravaron sus síntomas. “Me he demorado muchos años en llegar a este diagnóstico y justamente por esa falta de tratamiento adecuado he llegado a una situación extrema como necesitar una histerectomía a los 38 años ... Muchas mujeres se enteran que tienen endometriosis cuando quieren ser mamás. En mi caso, para mí fue muy fácil salir embarazada”, sostuvo.

Lorena Álvarez reflexiona sobre la endometriosis