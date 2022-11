La divertida reacción de Jazmín y ‘Choca’ al presentar la nota del despido de Gabriela Herrera

La conductora Jazmín Pinedo generó risas en el programa “Más espectáculos” cuando le tocó presentar una nota sobre Gabriela Herrera, quien fue separada de “El gran show” por no cumplir con las normas de su contrato que le prohibían declarar a otros medios.

“ La que está un poco distanciada es Gabriela porque fue separada de ‘El gran show’ ”, dijo la presentadora antes de mandar el video sobre la cantante. Esto causó que su compañero ‘Choca’ se ría. Luego, la ‘Chinita’ aclaró que era una broma y que tiene un cariño hacia Gabriela.

¿Por qué separaron a Gabriela Herrera de “El gran show”?

El último sábado Gisela Valcárcel aclaró los motivos por el que Gabriela Herrera ya no forma más parte de su programa. La cantante había dado declaraciones al programa “Amor y fuego”, en el que criticaba a sus compañeras del concurso de baile.

“La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario. Alguien que trabaja en un canal debería cuidarse de declarar a otros y esa es una norma puesta en este canal ”, dijo la ‘señito’.

¿Qué dijo Gabriela Herrera sobre “El gran show”?

Hace poco Gabriela Herrera era blanco de críticas por una controversia con Sergio George. Por ello, cuando las cámaras de “Amor y fuego” le consultaron por los cuestionamientos, no dudo en lanzar dardos a sus ahora excompañeras de “El gran show”.

“No tengo rabo de paja, no tengo un ampay de algo para que me puedan fastidiar. No he salido a un lugar con una persona casada o de una maletera, por el estilo“, dijo al programa de Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre.